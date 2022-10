La musique nous rend-elle intelligents ?

La musique adoucit les mœurs… Un proverbe bien connu, vieux de 2000 ans. Et que certains d’entre vous ont peut-être déjà expérimenté. La musique est en effet un puissant vecteur d’émotions. Mais ce ne serait pas tout. Nous rendrait-elle aussi plus intelligents ? Les recherches et découvertes scientifiques se multiplient à ce sujet. Et force est de constater que le développement de nos capacités cognitives, et de nos différentes formes d’intelligence, peut être stimulé par l’écoute ou la pratique de la musique. C’est un reportage de Dieudonné Pipers, Etienne Lettelier, Jérémy De Salle et Alisson Delpierre.