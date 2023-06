La musique noire britannique, une histoire méconnue et un combat pour une ex-star du funk

Triste de voir que les jeunes britanniques ne connaissent pas grand-chose de l’histoire de la musique noire du Royaume-Uni, Leee John, gloire du funk des années 1980, s’est donné pour mission de faire connaître ces artistes à l’influence parfois méconnue.

Leee John a connu un succès retentissant avec le groupe Imagination dont le titre "Just an Illusion" s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde. Il travaille depuis dix ans à un documentaire pour montrer la richesse de la musique noire britannique, souvent sous-estimée derrière l’écrasant modèle américain.

"Le problème de la musique noire c’est que de nombreux jeunes ne savent même pas qui, comment, quoi et d’où les choses viennent", explique-t-il à l’AFP. "Ils ont l’impression que tout a commencé dans les années 1990 !"

En dix ans, il a déjà rassemblé 400 heures d’images remontant à travers les décennies à la deuxième moitié du XXe siècle. Intitulé "Flashback" (comme une autre chanson phare d’Imagination), ce documentaire encore au stade de projet, sans date ou support de diffusion à ce stade, est la "passion" de sa vie, assure-t-il.

Il a notamment mené plus de 100 entretiens avec de nombreux artistes qui ont façonné la musique noire au Royaume-Uni, comme la chanteuse de R&B et soul Jaki Graham, le compositeur et chanteur Labi Siffre, dont plusieurs titres ont été "samplés" par des rappeurs tels Jay-Z, Eminem ou Kanye West, ou encore la chanteuse Maizie Williams du groupe Boney M.