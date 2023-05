La musique latino des 60’s avec The Majestics, les frères Robles, sur le label Linda

Propulsé par Eddie Davis, le label Linda sera, dans les années 60, un élément important de la scène musicale de Los Angeles pour cette période, en particulier dans l’histoire de la musique rock mexicaine-américaine.

En Californie, Eddie Davis est auteur-compositeur américain, chanteur, producteur et propriétaire de labels comme : Faro, Linda, Rampart, Valhalla, Boomerang, Gordo et Linda Records. Actif durant les années 50 et 60, c’est un personnage important de la scène musicale de Los Angeles et spécialement de la musique pop-rock américano-mexicaine. Enfant acteur avec The Mitchell Boys Choir à la fin des années 30 et début 40, puis propriétaire d’un restaurant à Hollywood, son rêve, c’est la musique. Sa passion deviendra son nouveau métier. Il produit des disques, et en 59 il enregistre le titre de Chick Carlton and The Majestics : " So You Want to Rock ".