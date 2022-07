La musique, la société, et les idées

Voici, par Fauve Bougard, une présentation résumée de son projet de recherche doctorale :

" Au tournant du XIXe siècle, la création de nouvelles institutions d’enseignement musical mixtes vient répondre à la demande professionnelle, pédagogique et privée qui accompagne l’importance croissante de la musique dans la société bourgeoise et l’éducation des femmes. Dès leur création, les conservatoires de Paris (1795) et Bruxelles (1832) accueillent des centaines de jeunes filles au sein des classes de chant, piano et solfège " pour demoiselles " afin de former chanteuses et pédagogues – constituant ainsi un des premiers lieux de formation professionnelle pour les femmes – ou fournir l’éducation aux arts d’agréments jugée indispensable aux jeunes filles. Pourtant, peu d’entre-elles se retrouvent ensuite dans la vie musicale publique et professionnelle. Au processus d’ouverture et de qualification s’oppose donc un processus d’invisibilisation et de disqualification non seulement au sein des conservatoires où la présence féminine, largement ignorée des musicologues, est strictement régulée, mais également à la sortie de l’établissements lorsqu’une minorité d’élèves cherche à intégrer le monde musical professionnel.

Le but de cette étude est donc d’envisager la présence féminine dans ces conservatoires, depuis leur fondation jusqu’à la Première Guerre Mondiale, afin de déterminer les aspects spécifiques de ce pan oublié de l’enseignement musical institutionnel. D’autre part, l’étude porte également sur les destins qui succèdent à cette formation et sur la façon dont ils répondent à l’horizon d’attentes de la pratique musicale féminine au XIXe siècle. En conclusion, ce travail est destiné à apporter une contribution nécessaire à la connaissance de la place de la musique dans la vie des femmes au XIXe siècle. Au-delà d'une histoire des femmes musiciennes, le projet ouvre également un nouvel horizon de l’histoire sociale de la musique. "

