La musique indé de plus en plus plébiscitée au Royaume-Uni !

Selon la "BPI", l’association anglaise des labels indépendants et des majors, la musique indé a connu sa quatrième année de hausse successive.

Les chiffres 2022 révèlent que des labels indépendants, comme PIAS, Partisan ou Dirty Hit, totalisent une consommation de 26,9%, soit 1% de plus que l’an passé, et presque cinq points de plus qu’en 2017.

Geoff Taylor, big boss du BPI s’en est réjoui : "Le Royaume Uni compte une scène indé très dynamique, offrant du choix et de la variété. C’est surtout le secteur du vinyle qui fait notamment grimper les chiffres. Et nous en sommes bien entendu ravis. On remarquera aussi que 60 albums indépendants, contre 52 en 2020, ont trouvé la voie des charts en 2021. Je pense notamment à Wolf Alice, Mogwai ou Noel Gallagher." On peut acheter le rapport complet ici