La musique du Grateful Dead revisitée par les frères Belmondo

C’était aussi l’époque où Miles Davis lorgnait du côté de Jimi Hendrix et de Sly Stone, sous l’influence d’une certaine Betty Mabry. L’époque où les ultimes échos cosmiques lancés par John Coltrane se dissipaient dans les volutes des ragas auxquelles l’avait initié sa femme Alice qui ne tarderait pas à partager ses Illuminations avec Carlos Santana. L’époque où Wayne Shorter s’évadait vers les jungles pluvieuses du Brésil. Où Herbie Hancock, converti au bouddhisme, surfait sous le nom de Mwandishi très haut dans des nuées de synthés. Cet âge où le jazz s’électrisait, s’ouvrait aux sonorités du monde, à l’énergie du rock, se dilatait au fil de grooves obsédants ou de longues échappées planantes, se chargeait de spiritualité et d’œcuménisme fraternel à mesure que le monde semblait glisser vers l’abîme, est aussi le grand âge du Grateful Dead. Le groupe mythique de San Francisco est l’un des plus emblématiques du rock. Il fut aussi l’un des plus durables et des plus fantasmés, agrégeant une nébuleuse de fans avides de s’abandonner aux longues jams collectives développées sur scène. Alimenté par le groupe qui tolérait bandes et magnétos au pied de ses micros, le Grateful Dead a montré que le rock pouvait être une aventure collective, échappant aux formats cadenassés des chansons pour larguer les amarres de l’improvisation, d’autant mieux que les capacités sensorielles de l’équipage étaient dilatées sous l’effet des acides. Tout cela ne serait qu’anecdotique si, derrière le mur d’amplis, les bootlegs autorisés et le culte hippie, on n’avait affaire à un groupe qui avait embrassé bien plus large que la seule mythologie du rock’n’roll pour inventer la bande-son d’une époque, de ses élans, de ses paradoxes, de ses aspirations et, admettons-le aussi, de ses errances. Comme le disait le fameux Bill Graham, grand manitou de la salle de concert du Fillmore West, temple du psychédélisme ambiant où le Dead avait ses quartiers, “ ce n’est pas qu’ils soient les meilleurs dans ce qu’ils font, c’est qu’ils sont les seuls !”

Moins relecture que résurrection, Deadjazz est le nouveau projet collectif porté par les frères Belmondo et consacré à la musique du Grateful Dead. De scintillements cosmiques en grooves funky, de balades aux airs d’hymne en déflagrations sonores, Deadjazz s’offre une relecture libre de quelques compositions du groupe culte de San Francisco… Avec Lionel et Stéphane Belmondo, Eric Legnini, Laurent Fickelson, Thomas Bramerie et Dré Pallemaerts.