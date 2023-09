La musique des images vous emmène en pleine mer pour son premier voyage musical

La musique de film est à l’honneur dans l'émission de Jean-Marc Panis, La Musique Des Images. À travers une playlist thématique et contextualisée, il fait plonger l’auditeur dans le monde merveilleux des musiques qui ont porté main forte aux images des salles obscures. Pour sa première émission, Jean-Marc Panis prolonge un peu la vacances avec un thématique inépuisable, la mer.

Elle occupe les trois quarts de notre belle planète bleue et ses fonds creusent des fosses bien plus profondes que certaines montagnes sont hautes. 1,35 milliards de kilomètres cubes d'eau. C'est sûr qu'un élément de cette magnificence a des arguments de poids pour inspirer réalisateurs et compositeurs.

Avant de plonger dans les eaux plus ou moins troubles des profondeurs océaniques, nous sommes sur la plage d'où émerge une créature qui ne laissera pas l'agent double zéro sept indifférent. Dans le tout premier volet de James Bond au cinéma, Docteur No, réalisé en 1963 par Terence Young, nous entendons bien sûr pour la première fois le thème devenu mythique, composé par Monty Norman puis arrangé par John Barry. Mais il y a aussi cette chanson Underneath the Mango Tree. C'est Ursula Andress qui prétend la chanter. Prétend, car en réalité la scène est filmée en play back et c'est Diana Coupland, une chanteuse et actrice britannique, qui, habituée à rester dans l'ombre des actrices chantant faux, susurre cette sérénade. Un morceau sucré, une sorte de décor sonore parfait pour la rencontre entre l'agent au permis de tuer et la délicieuse Honey Rider sur une plage de Jamaïque.

Retrouvez d'autres histoires autour des "musiques des images", dans l'émission ci-dessus.