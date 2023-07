La musique des baleines vous plonge dans les profondeurs bleutées des océans

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de Francesco Biamonte

Les baleines, immenses et chaudes. Elles plongent dans les abysses. Leurs migrations – de l’Equateur au Pôle. Leurs chants ancestraux. Leur grand cœur à la pulsation si lente. Leur ondoiement en toi, puissant et secret comme un rêve. De Crumb à Haydn, du didjeridoo à la contrebasse, de Cage au marin Stan, Quoi plonge dans la musique des baleines…

Le 17 juin 1579, le vaisseau de l’explorateur Francis Drake, chargé de trésors inouïs, accoste quelque part sur la côte ouest du continent américain, entre la Californie et l’Oregon, où les forêts d’érables et conifères plongent dans l’océan. Un demi-millénaire plus tard, le musicien Terry Riley imagine que les Anglais auraient laissé une harpe au sommet d’une falaise surplombant l’océan et que les autochtones en auraient joué. Pour que son rêve devienne musicien, Riley a accordé un grand piano Bösendorfer, selon un tempérament de son invention. Pendant une nuit, il a improvisé. Ce moment de musique, né de cette fameuse nuit, s’intitule Ascending Whale Dreams, Rêve ascendant des baleines.