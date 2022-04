La musique des Antilles françaises où le zouk est roi

Ses parents l’ont appelée Édith en souvenir d’un cyclone qui dévasta toute l’île", sans doute un signe du destin puisque quelques années plus tard son émergence sur la scène musicale internationale provoqua une secousse sismique dans le gotha du genre zouk au féminin. "La petite fée", ainsi surnommait-on Édith Lefel, l’une des plus grandes voix des musiques afro-caribéennes qui a disparu trop tôt…

Et puis on ne peut pas évoquer le zouk sans passer par sa version grivoise aux doubles sens humoristique selon la mode Francky Vincent et son tube “fruit de la passion”.