"La Musique d’Apolline", rencontre avec la jeune compositrice belge Apolline Jésupret

Apolline Jésupret travaille ses premières notes au piano, plutôt swing, grâce à Rosella Clini, qui la guidera durant tout son parcours jusqu’à la fin de ses études au Conservatoire Royal de Mons. Et même au-delà : cela fait maintenant plus de vingt ans qu’une réelle complicité unit les deux musiciennes. Elles partagent une curiosité ardente pour tout ce que la musique peut offrir, chacune, selon sa génération, faisant apprécier à l’autre "ses" compositrices et compositeurs.

Une autre passion les lie, celle de la transmission : échanger, apprendre, faire évoluer les plus jeunes.

En effet, après sa formation au Conservatoire Royal de Mons et une formation en pédagogie musicale au Canada sous l’aile de Jean Saulnier, Apolline Jésupret devient elle-même une professeure enthousiaste, qui développe sa propre méthode d’apprentissage musical.

Tout comme sa mentor auparavant, elle désire partager avec ses élèves, en les aidant à comprendre et développer leur propre interprétation de la musique, transmettant ainsi à son tour l’héritage de Rosella Clini, en y ajoutant "La musique d’Apolline".