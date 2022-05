La musique classique s’invite sur le tapis rouge du MET Gala avec la chanteuse Lizzo et sa flûte traversière

C’était l’événement people le plus attendu de l’année : le Met Gala, la grande messe de l’extravagance vestimentaire, faisait son grand retour le 2 mai dernier à New York après deux années perturbées en raison de la pandémie de Covid-19. Et cette année, parmi les tenues les plus farfelues et excentriques, la musique classique a, elle aussi, fait le buzz, grâce à la chanteuse de R&B Lizzo qui a foulé le tapis rouge avec sa flûte traversière en or. Valentine Jongen nous raconte tout cela dans sa chronique La Passion selon.

Le MET Gala (anciennement appelé MET Ball ou Costume Institute Gala) est donc un Gala annuel de collecte de fonds au profit de l’Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York. L’événement rassemble des dizaines et des dizaines de stars venues des quatre coins du globe. D’ailleurs, cette année, Stromae, invité pour la première fois cette année, représentait la Belgique. Mais, le MET Gala est aussi (et surtout) populaire pour son tapis rouge. Chaque année, les invités ont pour consigne de s’habiller en fonction du thème de l’exposition du MET et, pour cette année 2022, l’invitation à l’événement précisait : "incarner la grandeur du New York de l’âge d’or".