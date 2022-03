La musique classique s'invite dans les métros berlinois, pour apporter un peu de sérénité aux navetteurs

Les trajets en métro sont souvent synonymes d’angoisse pour les voyageurs, surtout dans une métropole comme Berlin. Pour leur apporter un peu de sérénité, la compagnie des transports en commun de la ville allemande (BVG) a pris l’initiative de diffuser de la musique classique dans certaines de ses stations.

On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. C’est d’autant plus vrai pour le répertoire classique. De nombreuses études scientifiques affirment que les compositions de Bach, Beethoven, Mozart ou bien Schubert peuvent améliorer la concentration, réduire la pression artérielle ou encore diminuer le stress. La BVG espère que ses usagers bénéficieront de tous ces bienfaits en diffusant de la musique classique dans les stations de métro Südstern (ligne U7), Moritzplatz (U8) ainsi que Unter den Linden et Strausberger Platz (U5).

Cette initiative est le fruit d’un partenariat avec la radio Klassik, qui est diffusée en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Durant les six prochains mois, les Berlinois pourront écouter de la musique classique durant leur trajet en métro. Des sélections musicales ont été spécialement conçues pour chacune des quatre stations de métro sélectionnées par la BVG pour le projet. Les usagers empruntant la station Unter den Linden pourront ainsi se détendre grâce à une playlist "Piano Classics", tandis que ceux passant par la station Südstern se laisseront bercer par une sélection "Lounge Beats".

Durant cette période de test, les navetteurs seront interrogés, afin de déterminer si ce changement d'ambiance musicale leur plait. Et certains navetteurs ont déjà manifester leur joie d'écouter de la musique classique, comme nous pouvons le lire dans ce tweet ci-dessous.