La musique classique plus populaire que jamais sur Internet

Élitiste, ringarde, vieillotte… les préjugés sur la musique classique ont la vie dure. Pourtant, c’est un genre musical qui ne cesse de se renouveler dans l’espoir de rallier un public plus jeune. Il semblerait qu’il l’ait trouvé sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur YouTube.



C’est du moins ce qu’affirme le premier rapport annuel d’Epidemic Sound, une société suédoise qui propose un accès simple à plus de 35.000 compositions libres de droit. On y découvre que l’utilisation de morceaux classiques sur YouTube a augmenté de 90% au cours des douze derniers mois. La musique classique serait ainsi le genre musical qui a connu la plus forte progression parmi les créateurs de contenu en 2022.

Mais à quoi est dû ce regain d’intérêt pour les compositions de Mozart, Beethoven ou encore Schubert ? À leur intemporalité. En effet, l’expression "musique classique" renvoie, elle-même, à l’idée de la non-contemporanéité. Les œuvres appartenant à ce répertoire musical semblent traverser les âges, contrairement à certaines chansons qui restent associées à une époque bien précise.

Ces morceaux ont également l’avantage de transmettre une grande palette d’émotions, et donc de pouvoir servir de bande sonore à de nombreux contenus. Le répertoire classique est aussi bien utilisé dans des vidéos humoristiques et pédagogiques que des décryptages sur l’actualité ou la mode, d’après le rapport "Sound of the Internet". La Youtubeuse Cecilia Blomdahl utilise des morceaux classiques pour faire découvrir sa vie dans l’archipel du Svalbard, situé à mi-chemin entre le Pôle Nord et la Norvège continentale, à ses 491.000 abonnés. "[La musique classique] peut être à la fois mélancolique et joyeuse selon les séquences, donc ce genre musical correspond vraiment bien au sentiment que je veux évoquer dans mes vidéos", a-t-elle déclaré.