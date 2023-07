"La musique classique en famille" : une série ludique qui fait découvrir la musique aux enfants

Dès le 3 juillet, Musiq3 et Auvio proposent une série de vidéos classiques pour toute la famille, à consommer sur le chemin des vacances. Avec en exclusivité la Faunothèque, une série pédagogique et ludique qui présente les animaux à travers le répertoire classique, Piccolo saxo, Le carnaval des animaux ou encore Pierre et le Loup.

Pour bien démarrer l’été, Musiq3 lance sur Auvio son catalogue "La musique classique en famille" avec une série de 16 programmes vidéos pour découvrir la musique classique pour les petits et les grands.

Le catalogue comprend en exclusivité "La Faunothèque", une série pédagogique et ludique de 12 épisodes, qui donne goût à la musique classique à travers les mille et une façons dont elle a raconté les animaux : Le Vol Du Bourdon, de Nikolaï Rimski-Korsakov, La Poule, de Jean-Philippe Rameau, Le Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, de Modest Moussorgski.

Une série de Radio France, interprétée par Célimène Daudet (présentatrice), Philippe Hersant (compositeur invité), Mathilde Calderini, Lisa Strauss et François Pineau (artistes musiciens).

La Danse de La Chèvre, d’Arthur Honegger (1921)

Poissons D’or, de Claude Debussy (1907)

L’oiseau Prophète, de Robert Schumann, 1849

Les Tortues, de Camille Saint-Saëns (1886)

Les Papillons, de Mel Bonis (1903)

Le Petit Âne Blanc, de Jacques Ibert (1922)

Le Cygne, de Saint-Saëns (1886)

" Le Canard " Et " Une Fourmi ", de Philippe Hersant (2013)

Le Vol Du Bourdon, de Nikolaï Rimski-Korsakov (1900)

Le Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, de Modest Moussorgski (1874)

La Poule, de Jean-Philippe Rameau (1728)

Blackbird, d’Henri Dutilleux (1950)

A découvrir aussi : Piccolo saxo, Le carnaval des animaux, Pierre et le Loup et Les 4 saisons

