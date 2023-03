La musique, ce grand allié pour le cerveau

Le saviez-vous ? La musique n’adoucit pas seulement les mœurs, c’est aussi un puissant allié pour notre santé. L’écoute et la pratique du quatrième art améliorent, non seulement notre bien-être mental, mais aussi nos capacités cognitives. Retour sur les mille et unes vertus cérébrales de la musique, à l’occasion de la semaine du cerveau.

Personne (ou presque) n’est insensible au pouvoir de la musique. Si les préférences varient, le quatrième art nous touche au plus profond de notre cœur… et de notre cerveau. C’est pourquoi l’écoute et la pratique musicales sont de plus en plus préconisées par la communauté médicale. Et ce, dès le plus jeune âge. Des études ont montré que la musique agit comme un neurostimulant sur les bébés, et tout particulièrement sur les prématurés.

Des chercheurs suisses de l’Hôpital universitaire de Genève ont découvert que la musique favorise le développement des fonctions sensorielles et cognitives de ces nouveau-nés. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont chargé le compositeur Andreas Vollenweider de créer trois mélodies pour accompagner le réveil, l’éveil et l’endormissement des nourrissons. Ils ont constaté que les réseaux neuronaux des bébés exposés à ces chansons se sont développés de manière plus efficace que ceux des autres prématurés.

L’impact de la musique sur les fonctions cognitives et exécutives de notre cerveau n’est plus à prouver, notamment chez les enfants. De récentes découvertes montrent que le quatrième art modifie les processus biochimiques du cerveau en renforçant la plasticité cérébrale. Cela expliquerait pourquoi il a des effets bénéfiques sur le développement intellectuel des tout-petits.

Les travaux de Christina Zhao et Patricia Kuhl, deux chercheuses à l’Institut des sciences de l’apprentissage et du cerveau de l’Université de Washington, l’ont déjà confirmé en 2016. Elles ont constaté, neuroimagerie médicale à l’appui, que l’écoute de la musique influence le développement des capacités d’apprentissage de la parole chez les bébés. "Nous savons que les bébés apprennent rapidement à partir d’un large éventail d’expériences et nous pensons que la musique peut être une expérience importante qui peut influencer le développement de leur cerveau", avait expliqué, à l’époque, Christina Zhao à CBS News.