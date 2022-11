La musique aussi aux couleurs de l'arc-en-ciel : ces chansons colorées qui ont marqué les générations

Autre couleur de l'arc-en-ciel, l'orange. Une couleur qui peut aussi décrire un fruit. C’est justement le cas dans une chanson composée et enregistrée par Gilbert Bécaud en 1964, dont les paroles sont signées par Pierre Delanoë.

Ce dernier a raconté la genèse du titre en 2005 au journal L'Express : "Bécaud et moi sommes assis face à face, et il me lance : 'Je fais l'Olympia dans quinze jours. Tu n'as rien en magasin ?' Moi : 'Non, rien'. Il me rétorque : 'C'est pas compliqué : dis-moi le premier mot qui te passe par la tête'. 'Orange...' À partir de là, cette orange, on n'allait pas la cueillir ni la vendre ou l'éplucher. En revanche, le vol introduisait une dimension dramatique. Le côté antiraciste de la chanson est venu naturellement".