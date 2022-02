La musique américaine : George Crumb, Aaron Copland, Samuel Barber, ...

Le 20 février à 10 h

La musique de George Crumb doit sa forte originalité à ses sonorités, à ses aspects rituels et mystiques. Elle témoigne aussi d’une intense sensibilité poétique (Ircam).

George Gershwin : " J’étais dans le train, avec son rythme d’acier, son bruit cliquetant, si stimulant pour un compositeur (j’entends souvent de la musique au cœur même du bruit) lorsque j’entendis soudain – je la vis même sur le papier- toute la construction de la rhapsodie du début jusqu’à la fin. Aucun nouveau thème ne m’est venu à l’esprit, mais j’ai travaillé sur le matériau thématique que j’avais en tête, en essayant de concevoir cette composition comme un tout. Je l’ai entendu comme une sorte de kaléidoscope musical de l’Amérique, de notre vaste melting-pot, de notre indéfectible enthousiasme national et de notre folie métropolitaine. En arrivant à Boston, je possédais un plan précis de la partition, sinon sa substance réelle." Philip Glass : " La musique est un lieu, aussi réel que Chicago, ou n’importe quel lieu auquel vous voulez penser. "

Programmation :

Georges CRUMB - Les deux premiers mouvements de la Sonate pour violoncelle seul. Truls Mork . PSC 1023. .

Georges CRUMB - Des extraits des Makrokosmos, pièce d'après les signes du zodiaque, pour piano amplifié (Primeval sounds, The Abyss of Time, Dream Images, Spiral Galaxy) . Toros Can . L'Empreinte Digitale 13165.

George GERSHWIN - Rhapsodie in Blue. Jean-Yves Thibaudet et l'Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marin Alsop . DECCA 4782189.

John ADAMS - Batter my heart extrait de Doctor Atomic. Gerald Finley & BBC Symphony sous la direction de John Adams . Nonesuch .

Philip GLASS - Etudes n° 9, 15 et 5 . Vikingur Olafsson. DG 002894796918.

Samuel BARBER - Les deux premiers mouvements du Concerto pour violon. Gil Shaham et London Symphony Orchestra sous la direction d'André Prévin. DG 4398862 .

Leonard BERNSTEIN - Un extrait des Danses symphoniques de West Side Story. London Symphony Orchestra sous la direction de Michael Tilson Thomas. DG 2894829 .

Leonard BERNSTEIN - Maria, extrait de West Side Story. José Carreras & sous la direction de Leonard Berstein. DG 2894829 .

Elliott CARTER - Le premier mouvement de la Sonate pour piano. Claire-Marie Le Guay . Accord 465 772-2.

Aaron COPLAND - Un extrait du Concerto pour clarinette et orchestre à cordes avec harpe et piano . Sharon Kam & l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Gregor Buhl. Teldec 884822 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Antoine DUWAERTS