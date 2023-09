"La musique adoucit les mœurs" : Jacques Mercier nous parle des expressions françaises liées à la musique

Chaque jeudi, Jacques Mercier, homme de mots et voix emblématique de la RTBF, s’amuse avec la langue française pour nous faire découvrir le sens caché des expressions et des termes musicaux.

Beaucoup d’expressions existent autour du mot générique "musique". A commencer par la plus célèbre sans doute "La musique adoucit les mœurs". Ce proverbe nous vient de Platon, qui écrit dans son texte La République :

Si la musique est la partie maîtresse de l’éducation, c’est parce que le rythme et l’harmonie sont particulièrement propres à pénétrer dans l’âme et à la toucher fortement.

Mais Platon utilise aussi plus loin le verbe "adoucir" dans le sens d’amollir et ce n’est donc pas nécessairement une bonne chose.

Restons chez les philosophes grecs, où Aristote cette fois utilise littéralement la phrase : "La musique adoucit les mœurs" dans La Politique. Et il utilise la notion de catharsis pour désigner la purification de l’âme par l’art, et donc par la musique.

Depuis lors, la médecine s’est emparée du sujet. La musique agit sur les troubles du comportement. Elle peut agir "sur la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et les rythmes du cerveau", rien que ça !

Mieux, on a prouvé que les Nocturnes de Frédéric Chopin facilitent le sommeil. Cela semble logique…

Il existe donc aujourd’hui la musicothérapie. Le traitement de certains troubles par la musique. Comme la musique stimule la production d’endorphines, les antidouleurs naturels, et la production de la dopamine, qui active les zones de récompense du cerveau, elle est utilisée pour traiter le stress, la dyslexie, les personnes victimes d’un AVC, de la maladie de parkinson ou d’Alzheimer.

Nous voilà donc loin de la toute simple phrase : la musique adoucit les mœurs, et on pourrait ajouter, elle guérit les maux.

Et les exemples de cette affirmation sont nombreux, comme celui de Marta Cinta Gonzalez, une Cubaine qui fut Première ballerine au ballet de New York dans les années 60. Elle est atteinte d’Alzheimer. Elle est âgée, diminuée, souvent triste et négative, et ne se déplace qu’en chaise roulante. Au printemps 2020, on lui met un casque sur les oreilles. Elle y entend "Le Lac des Cygnes" de Tchaïkovski. Elle demande qu’on augmente le volume. Et tout lui revient. Elle redresse son port de tête. Elle mime la chorégraphie avec les bras à défaut de ne plus avoir ses jambes et l’émotion et le plaisir se lisent sur son visage. Elle dit seulement "Je suis émue". La vidéo réalisée et postée par l’association " Musique pour l’éveil " a elle aussi ému et bouleversé la Toile.

Cette même année 2020, la violoncelliste française Claire Oppert Claire Oppert publie un récit, Le Pansement Schubert, où elle montre les effets positifs de la musicothérapie auprès des enfants autistes, des patients âgés et des malades en fin de vie. Son parcours d’art-thérapie commence en avril 2012 dans un EHPAD parisien, où elle parvient à calmer radicalement une patiente de sa douleur en jouant le thème du Trio No 2 en mi bémol majeur, opus 100 de Franz Schubert.