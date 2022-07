La musique à la cour de France, du statut d'instrument de pouvoir à celui de pur outil de divertissement

Et pour ça, rien de tel qu’une image : ce sera le Ballet Royal de la Nuit, dans lequel le jeune Roi Louis XIV joue Apollon, dieu du Soleil vainqueur des ténèbres. Le spectacle est absolument magique, le roi apparaît sur scène par une trappe, habillé tout en or et représentant le soleil. Il danse avec d’autres seigneurs qui l’accompagnent et qui lui rendent hommage. Et le souci du détail et les symboles sont poussés très loin puisque parmi les personnages, figurent aussi de nombreux seigneurs issus de familles qui avaient pris part à cette révolte. Le roi remet donc les pendules à l’heure, par musique interposée.

La musique et les spectacles à Versailles ne font pas que "réparer" l’autorité royale, ils la confortent aussi en temps de paix. Et le ministre Colbert l’avait bien compris quand il écrivait : "Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la Cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu’on ne peut dire. Les peuples, d’un autre côté, se plaisent au spectacle où, au fond, on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être, que par les récompenses et les bienfaits."