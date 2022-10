La Museum night fever, 15ème édition

Année après année, la Museum night fever est toujours aussi séduisante : ce 22 octobre, jusqu’à une heure du matin, pas moins de 34 musées bruxellois sont en fête. Il y a des expos spéciales, des invités, des installations, plein de musique, des DJ, à voir, à boire et à manger ; et une After party au C12, haut lieu d’art et de clubbing, entre la Grand Place et la Gare Centrale. Si nous prononçons le mot " performance ", vous allez penser que c’est pointu ou péteux ; et si, au contraire, on faisait le pari que c’est justement l’occasion rêvée de désacraliser les musées ? La “Museum Night Fever” c’est demain soir alors n’attendez plus! Les musées bruxellois nous tendent leurs bras veloutés : à nous de jouer !