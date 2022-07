La Muette de Portici, histoire(s) de révolution(s)

Avant de parler de la révolution belge, intéressons-nous à une autre révolution, celle qui est racontée dans la Muette de Portici – et qui aura vraisemblablement remué la ferveur patriotique des Belges. Nous sommes dans la ville de Naples au milieu du XVIIe siècle, à Portici, port de la banlieue napolitaine.

Au milieu du XVIIe siècle, Naples est sous domination espagnole : les Napolitains étaient littéralement accablés d’impôts et il régnait dans le royaume de Naples une ambiance d’insécurité et d’injustice permanente. L’administration était inefficace, la justice vénale, les magistrats corrompus et même les nobles autorisaient le brigandage sur leurs fiefs. Il ne faisait pas bon vivre du côté de Naples dans ces années-là, surtout pour les petites gens. Et c’est justement parmi ces petites gens, parmi la communauté des pêcheurs que va un jour se faire remarquer un certain Tomaso Aniello, que tout le monde appelle Masaniello. D’origine modeste, Masaniello avait néanmoins une sorte d’éloquence naturelle et fédératrice. Par la seule force de son verbe – aidé par les circonstances – il parviendra à réunir autour de lui 150.000 hommes. Ensemble, ils réussiront à renverser le vice-roi d’Espagne, Rodriguez Ponce de Léon, en le forçant à abolir l’impôt. Masaniello se fera nommer gouverneur du Royaume.

Si, dans un premier temps, Masaniello fait mine de vouloir retourner à sa condition d’humble pêcheur, clamant haut et fort qu’il n’avait pas servi son propre intérêt mais celui du peuple, il révélera très rapidement son vrai visage. Pendant les sept jours qui suivirent sa prise de pouvoir, il s’est révélé tellement arrogant et cruel que le peuple a vite compris que le Royaume de Naples était retombé dans ses travers. Le 16 juillet 1647, neuf jours après le début de cette révolution, Masaniello périt assassiné, avant d’être décapité et traîné à travers la ville. Il sera néanmoins inhumé avec les honneurs réservés aux plus grands, eu égard à son courage face à l’oppresseur espagnol. Telle aura été l’étrange mais véridique histoire de ce Masaniello, roi pendant huit jours, massacré comme un tyran et finalement révéré comme le libérateur de sa patrie.