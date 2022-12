La Muerte is not dead

Pour leurs 40 ans, les activistes du rock indie bruxellois sortent un nouvel album, SORTILEGIA, qu’ils présenteront en exclusivité au Botanique. La Trois et Plan Cult vous offrent des places pour ce concert qui s’annonce décapant !

Le mot n’est pas galvaudé et largement mérité : on peut parler de groupe culte pour évoquer La Muerte. Connu pour une série d’albums forts dans les années 80 et 90, La Muerte, fort de son succès aussi bien dans notre plat pays qu’à l’international, a foulé les scènes des grands festivals comme le Roadburn, le Graspop et Dour.

Le groupe est né à Bruxelles en 1983 sur les cendres d’une autre légende de la scène funk punk rock bruxelloise : Marine (single of the week dans le NME en avril 1981) largement influencé par James White. Une partie du groupe – dont Marka – poursuivra l’aventure en tant que Allez Allez, et de son côté, Marc du Marais, forme La Muerte et devient Marco Laguna. Musicalement, le groupe trouve rapidement sa place dans un style influencé par The Birthday Party, The Stooges, The Gun Club mais aussi Richard Hell et les Cramps… La Muerte ouvre une brèche dans le metal en y amenant une touche alternative qui prend tout son sens dans ses reprises atomisées de classiques comme Wild Thing ou On the Road Again.

Marco Laguna mène le bal flanqué de Dee-J à la guitare, mais surtout de Paul Delnoy à la basse qui est également producteur. On retrouve Delnoy derrière le projet B.S.R. (Brussels sound revolution) qui délivre un hit alternatif mais populaire Qui… m’a enlevé ? en samplant la voix du ministre Paul Vanden Boeynants, sur un rythme new beat, reprenant des extraits de la conférence de presse donnée par Paul Vanden Boeynants à l’issue de son enlèvement par la bande de Patrick Haemers. C’est un tube en 1989.