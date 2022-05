La mue de l’hôpital militaire en "medical hub" suscite bien des craintes

Des membres de la communauté médicale et hospitalière ont exprimé leur inquiétude face au projet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, de transformer à l’horizon 2030 l’Hôpital militaire en hub médical et "potentiel" hôpital de crise intégré "dans l’offre civile de soins de son bassin" bruxellois, a appris dimanche l’agence Belga.

Mme Dedonder (PS) a récemment précisé son projet en commission de la Chambre, expliquant que le futur "medical hub" se composera d’un hôpital militaire, d’un centre de formation, d’entraînement et de simulation et d’une capacité pharmaceutique et médico-logistique.

Il ambitionne d’être un centre de connaissances autant qu’un hôpital de crise potentiel. Cet objectif sera, selon elle, atteint grâce à la numérisation et aux partenariats avec les parties prenantes nationales et internationales.