La moustache, le nouvel atout charme des hommes

Respectivement sortis en mai et juillet 2022, les films "Top Gun : Maverick" et "The Gray Man" n’avaient pas grand-chose en commun, si ce n’est un goût prononcé pour la moustache. Et c’est précisément – en association bien sûr avec la performance des acteurs – ce qui a créé l’émoi sur les réseaux sociaux.

Ni une ni deux, les hommes ont foncé sur leurs ciseaux et autres tondeuses, taillant avec soin poils et duvet pour s’offrir la fameuse glorieuse de style chevron qui a fait la renommée de nombreuses célébrités dans les années 80. Un constat à peine croyable pour les milléniaux et les xennials, mais bel et bien vrai pour les Z, principaux intéressés par le retour de la moustache.