La moussaka de l’été de Dina Nikolaou

Elle est cheffe, autrice, star de télévision et ambassadrice des produits grecs dans le monde : Dina Nikolaou nous arrive cet été avec un ouvrage à déguster sans modération " Grèce, la cuisine authentique". Une balade épicurienne pour ainsi nous rappeler que le pays recèle de tant et tant de produits, recettes et savoir-faire à redécouvrir, pourquoi pas, cet été !

POUR 8 personnes

PRÉPARATION : 30 minutes

REPOS : 30 minutes

CUISSON : 1h10 NIVEAU : assez facile

1 kg d’aubergines • 500 g de viande maigre de veau hachée • 1 poivron rouge doux • 1 oignon • 1 tomate mûre • 400 g de tomates • ½ bouquet de persil • 8 cl de vin rouge • 1 noix muscade • 1 bâton de cannelle • ½ cuil. à café de cumin doux en poudre (facultatif) • 10 cl d’huile d’olive • Sel, poivre du moulin POUR LA CRÈME : 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • 4 cuil. à soupe de farine • 40 cl de lait • 250 g de yaourt grec égoutté • 50 g d’emmental, de gruyère ou de parmesan râpé • Muscade râpée • Sel, poivre du moulin

LE MATÉRIEL : 8 ramequins individuels en céramique • fouet.

Pour ce plat, je me suis inspirée de la traditionnelle moussaka. Cette version est le plat phare du restaurant Evi Evane depuis 2005

Coupez les aubergines dans la longueur en tranches de 1 cm d’épaisseur.

Salez-les et laissez-les dégorger pendant 30 minutes dans une passoire.

Pendant ce temps, émincez le poivron puis pelez et ciselez l’oignon.

Coupez les tomates en petits dés en conservant le jus des petites tomates.

Ciselez le persil.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 7 env.).

Rincez les aubergines soigneusement, séchez-les sur un torchon propre.

Disposez les aubergines dans un plat huilé et enduisez-les d’huile d’olive des deux côtés.

Passez-les sous le gril du four 10 minutes environ, jusqu’à ce qu’elles s’attendrissent.

Dans une poêle, faites chauffer 3 cuil. à soupe d’huile d’olive, faites revenir l’oignon, jusqu’à ce qu’il s’attendrisse, puis ajoutez la viande hachée et le poivron.

Quand la viande a uniformément changé de couleur, mouillez avec le vin rouge et ajoutez les petites tomates avec leur jus.

Mélangez et assaisonnez avec le sel, le poivre, la noix muscade, la cannelle et le cumin.

Faites cuire à feu doux pendant 30 minutes puis ôtez du feu et ajoutez le persil.

PRÉPAREZ LA CRÈME : faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole à feu doux puis versez la farine en pluie. Remuez le mélange à l’aide d’un fouet et versez le lait.

Continuez à fouetter jusqu’à ce que la sauce prenne, retirez du feu puis ajoutez le yaourt et le fromage. Assaisonnez de sel, poivre et muscade ; mélangez soigneusement.

Dans chaque ramequin, disposez une couche de tranches d’aubergines en les laissant suffisamment dépasser du bord. Répartissez ensuite la viande hachée (en ayant pris soin de retirer le bâton de cannelle) puis versez la crème.

Terminez par une couche d’aubergines, en veillant à bien fermer avec les tranches qui dépassent.

Enfournez pour 30 minutes, toujours à 200 °C (th. 7 env.).

Après la cuisson, renversez le contenu des ramequins dans des assiettes individuelles et servez la moussaka.

Servez la moussaka accompagnée de sauce tomate.

A lire: " Grèce. La cuisine authentique" de Dina Nikolaou, photographies d’Emanuela Cino et stylisme de Mélanie Martin, chez Hachette Cuisine

A table: Retrouvez Dina Nikolaou chez Grec | Evi Evane | Paris