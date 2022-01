La mouette de Ross sous le feu des projecteurs...

La Mouette de Ross (Rhodostethia rosea), aussi appelée Mouette rosée, est une mouette d'assez petite taille qui vit normalement dans le haut Arctique (Sibérie orientale, Groenland et grand nord canadien). En hiver, elle migre vers le détroit de Béring. Il arrive de temps à autre qu'un individu immature se trompe d'itinéraire et se retrouve sur les côtes d'Europe occidentale, le plus souvent au nord du Royaume-Uni.