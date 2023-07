La Mostra de cinéma de Venise remplace son film d’ouverture

La Mostra de cinéma de Venise, qui marque cette année sa 80e édition, a annoncé le remplacement de son film d’ouverture par "Comandante" du réalisateur italien Edoardo De Angelis, sur fond de grève historique à Hollywood.

Le festival, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre, avait indiqué début juillet qu’il serait inauguré par "Challengers", un film de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O’Connor et Mike Faist. Mais ce long-métrage "ne participera pas au festival à la suite des décisions prises par la production", a annoncé la Mostra dans un communiqué, sans plus de précisions.

Ce changement intervient alors que les acteurs et scénaristes américains ont entamé le 14 juillet un mouvement social jamais vu depuis 1960 à Hollywood, qui paralyse la production cinématographique et télévisuelle américaine. Les acteurs réclament une revalorisation de leurs rémunérations "résiduelles", qui ont dégringolé avec l’avènement du streaming, et des garanties contre le clonage de leur voix et de leur image sans consentement, craignant d’être remplacés par l’intelligence artificielle (IA).

Inspiré d’une histoire vraie, "Comandante" retrace le sauvetage de 26 naufragés belges durant la Seconde Guerre mondiale par un capitaine de sous-marin incarné par Pierfrancesco Favino. Il sera projeté le mercredi 30 août en avant-première mondiale dans la grande salle du palais du cinéma sur le Lido de Venise, lors de la soirée d’ouverture du doyen des festivals. Edoardo De Angelis, 44 ans, a notamment réalisé "Indivisibili" (2016) et la série "La vie mensongère des adultes".