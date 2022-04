La mortalité liée au coronavirus est plus élevée dans les villes pro-Bolsonaro

Le taux de mortalité lié au Covid-19 est "largement" plus élevé que la moyenne dans des communes qui ont voté majoritairement pour le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro lors de la dernière présidentielle, ont révélé jeudi les auteurs d'une étude.

Les chercheurs ont comparé les résultats de l'élection de 2018 avec les taux de mortalité dans des communes de l'Etat de Minas Gerais (sud-est), et ont constaté que le coronavirus a fait plus de ravages dans celles où le président Bolsonaro a obtenu le plus de suffrages.

L'étude, qui a analysé des données du 21 janvier au 10 novembre 2021, a révélé que le taux d'infection était 30% plus élevé dans les communes où Jair Bolsonaro a été choisi par la majorité des électeurs au second tour du scrutin, à 7.600 pour 100.000 habitants.

Le constat de l'étude, menée par la Société d'infectiologie de Minas Gerais et l'Association d'épidémiologie et de contrôle d'infections du même Etat brésilien, est encore plus édifiant pour le taux de mortalité, 60% plus haut que dans les communes qui n'avaient pas voté majoritairement pour Jair Bolsonaro, à 212 pour 100.000.

660.000 morts au Brésil

"Bolsonaro a nié la gravité du Covid-19, a fait la promotion de traitements dont l'efficacité n'a jamais été prouvée, s'est opposé à la distanciation sociale, au port du masque, au confinement et aux autres mesures de protection", a rappelé Carlos Starling, co-auteur de l'étude.

Selon lui, les prises de position du chef de l'Etat "ont vraisemblablement eu pour résultat des taux d'infection et de mortalité plus élevés chez ses partisans", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le Covid-19 a fait plus de 660.000 morts au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie en chiffres absolus après les Etats-Unis.