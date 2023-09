"La mort porte conseil" d’Hervé Paolini, et son héros délicieusement odieux

Félix appartient à la petite bourgeoisie de province. Il possède une usine, il chasse et il inspire le respect. Lorsque sa femme décède d’un cancer, Félix entrevoit l’opportunité de refaire sa vie, et s’empresse d’épouser l’infirmière qui a soigné son épouse. Mais pourquoi ce mariage précipité, avec une femme de 30 ans sa cadette ?

Le bonheur est rapidement gâché par l’installation du grand ado de la nouvelle épouse. Un jeune homme discourtois qui dicte ses règles à cet homme pourtant estimé, et tout se met à déraper !

Un goujat sur lequel on s'attendrit

"C'est vrai que le personnage est un peu tordu, mais je l'ai construit pour que l'on finisse par s'y attacher. Et c'est le récit d'une confrontation qui tourne mal, entre cet homme et ce beau-fils incontrôlable. Il y a de la tension mais ce n'est pas un polar, même si les amateurs de romans policiers vont s'y retrouver. Mon éditeur dit qu'il y a les ingrédients d'un film de Claude Chabrol : la bourgeoisie, la province, l'adultère, les histoires d'argent, l'héritage, et puis surtout cette violence présente sous le vernis des rapports sociaux."

Rencontre avec Hervé Paolini...

"La mort porte conseil" d'Hervé Paolini chez Serge Safran Editeur - Un héros odieux à souhait, égoïste et lâche