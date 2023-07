La mort nimbée de mystère d’Anton Webern : légitime défense, grossière erreur ou assassinat ?

Aussi paradoxal que ça puisse paraître, Webern n’était pas un farouche opposant au nazisme. À son arrivée au pouvoir, il avait même des sympathies envers Hitler (sans pour autant le crier sur tous les toits). Evidemment quand la guerre a éclaté, il a bien été obligé de revoir son opinion, ses amis musiciens, juifs surtout, étant contraints à l’exil. Mais, malgré sa mise au ban de la vie culturelle autrichienne pour cause d’art dégénéré, Webern va choisir de rester à Vienne. C’est là qu’est sa famille, c’est là qu’il a toujours vécu, et c’est là qu’il pratique (plus discrètement, c’est vrai) son art.

Et puis, Webern est patriote. Envers et contre tout. Et comme lors de la première guerre mondiale, il va s’enrôler dans l’armée. Nous sommes en 1943 et il rejoint les unités de défense anti-aérienne. Et un peu comme la première fois, son passage sous les drapeaux sera bref et il finira par rentrer chez lui, à Maria Enzersdorf, dans la banlieue de Vienne. A partir de là, son rapport à sa ville (et peut-être à son pays) va changer. Et, c’est moins par contrainte d’exil que par besoin de sécurité que Webern (et sa famille) vont tenter – plusieurs fois, sans succès – de fuir l’Autriche.

Et ce choix initial de rester à Vienne va se transformer en obligation de demeurer dans une ville qui, si elle n’est pas encore sous les bombes, voit se rapprocher les combats et sent de plus en plus le soufre. Plus tard, la femme de Webern racontera que c’est à cette époque qu’Anton se repliera sur lui-même, qu’il deviendra plus taiseux qu’il ne l’était déjà, il va commencer à passer des heures à composer mentalement, presque en méditation. Un état de réclusion qu’on peut clairement qualifier de dépressif. Mais deux événements, l’un historique et l’autre personnel, vont changer le cours de sa vie : un sérieux revers de l’armée allemande du côté de la Hongrie et la mort de son fils Peter, tombé au front du côté de Zagreb en Croatie.