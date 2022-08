La mort mystérieuse de Daria Douguina à Moscou

Le dirigeant de la République populaire de Donetsk, autoproclamée par les séparatistes prorusses dans l’Est de l’Ukraine, Denis Pouchiline a accusé dimanche les forces ukrainiennes d’être derrière l’assassinat de Daria Douguina. "Les terroristes du régime ukrainien ont tenté de liquider Alexandre Douguine, mais ont fait exploser sa fille", a affirmé Denis Pouchiline sur Telegram.

Dans une interview accordée à un site français d’extrême droite en mai dernier, Daria Douguine affirmait que "la situation en Ukraine est vraiment un exemple de choc des civilisations, elle peut être considérée comme un affrontement entre la civilisation mondialiste et eurasienne". Elle signifiait ainsi l’affrontement entre d’une part l’occident, européen et américain, et d’autre part la Russie et les pays asiatiques, à commencer par la Chine.