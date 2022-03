La mort des petits commerces dans les villes : vraiment une fatalité ?

A plusieurs reprises, le fil familial a failli se couper. "Mon père voulait être avocat", raconte Jean-Michel. "Mais il a dû renoncer à ces études à cause d’une grave maladie. Finalement il a repris le commerce." Quant à la nouvelle génération, Jean-Michel et Joachim, ils ont tout les deux aussi fait des études supérieures, l’un de droit, l’autre en automation. "On ne sait jamais ce qui peut arriver", dit Jean-Michel.

Le métier de leur parent, ils l’ont appris sur le tas, depuis leur plus tendre enfance. "Quand on rentrait de l’école, c’était ici qu’on venait faire nos devoirs. Pendant les vacances, le matin, on donnait un coup de main à nos parents." "Le commerce est dans leurs gènes", sourit le papa. "Rien ne peut me faire autant plaisir de savoir que l’aventure continue."