La mort des glaciers sous la canicule

Un monde au futur antérieur

Clara Thomine met en scène le monde actuel comme s'il s'agissait d'un monde passé. "Un présent qui a tout l’air d’une fin du monde". L'urgence écologique est donc un des thèmes de l'artiste. Dans sa dernière exposition personnelle intitulée "Tout doit disparaître" qui évoque à la fois les soldes et l'apocalypse, elle a ouvert un magasin éphémère où elle vendait elle-même des objets trouvés après la fin du monde. Elle donne aussi des conférence-performances, notamment " Ça va changer " qu’elle a joué à Bruxelles et à Paris (au Centre Wallonie-Bruxelles) et elle réalise de nombreuses videos dans lesquelles elle raconte des histoires d’aujourd’hui, au futur antérieur. Elle s'adresse à nous façon selfie. Une espèce de sketch conceptuel entre émerveillement et ironie. L'ensemble des propositions de Clara Thomine oscille entre rire, poésie et réflexion.