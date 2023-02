La mort des écrivains programmée ? Les livres écrits par ChatGPT font le buzz sur Amazon

Face au succès de ChatGPT, cette intelligence artificielle capable de générer du texte en réponse à un prompt fourni par l’utilisateur, les boutiques en ligne comme Amazon ou la FNAC accueillent désormais de ebooks “co-écrits” par l’IA.

Certains auteurs, comme Brett Schickler, interviewé par Reuters, expliquent que l’IA permet de venir à bout d’un livre. "L'idée d'écrire un livre semblait enfin possible", explique ce New-Yorkais. "Je me suis dit que je pouvais enfin le faire.” Dans son cas, l’IA n’a pas rédigé l’entièreté d’un roman, mais lui a donné un petit coup de pouce dans la rédaction de son livre pour enfants.

Et Schickler n’est pas le seul à faire appel à l’IA. Toujours selon Reuters, on ne compte pas moins de 200 livres électroniques sur la boutique Kindle d’Amazon, avec ChatGPT indiqué comme coauteur. Ce qui signifie sans doute que les œuvres de ce genre, mais où l’aide de l’IA n’est pas précisée, doivent être plus nombreuses.

De son côté, Amazon (qui n’a pas grand-chose à perdre dans l’histoire) ne condamne pas la pratique, mais précise que “tous les livres de notre boutique en ligne doivent respecter nos directives en matière de contenu, y compris en respectant les droits de propriété intellectuelle et toutes les autres lois applicables.”