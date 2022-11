La mort de Raspoutine : de la prophétie au complot

30 décembre 1916. La police est appelée au bord d’un des fleuves les plus importants du pays. Aux premières lueurs, on a amené un corps qui vient d’être repêché près du pont Petrovsky.

Une épaisse couche de glace recouvre son manteau en peau de castor de ce corps gelé.

Premier élément : voilà un notable, au pire un bourgeois, car ce genre de peau coûte cher. Le commissaire s’approche plus près du cadavre, repêché ligoté et les bras au-dessus de la tête. Il compte rapidement plusieurs impacts de balle, au moins trois. S’approchant du visage, son cœur tressaille. Il reconnaîtrait ce mort entre tous les habitants de Russie.

Bien que son visage soit tuméfié, défoncé même par endroit, avec un impact de balle au milieu du front, on le reconnaît. Il est l’homme le plus célèbre du pays après le Tsar : Raspoutine.

Comment est-il parvenu en moins de 10 ans à passer de la culture des champs de blé à plus proche conseiller de Nicolas II ? Pourquoi était-il devenu un pion aussi dérangeant que pour être la cible d'un complot mettant à exécution son assassinat ? Réponses dans cet épisode de L'Heure H.

Dans son testament, le starets comme on l'appelle, a en tout cas lâché une terrible prophétie : "Si je suis tué par des hommes ordinaires, par mes frères, toi, tsar Nicolas, tu vivras. Tu resteras sur le trône et tes enfants vivront. Si je suis tué par des seigneurs, des aristocrates, mon sang coulera sur toute la Russie, et ils devront quitter le pays qui basculera et sera vaincu".