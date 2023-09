La mort de Louis XIV à Versailles : ce mauvais diagnostic établi par les médecins du Roi-Soleil

Que lui est-il arrivé ? Le 9 août 1715, au retour d’une journée champêtre au château de Marly, le Roi-Soleil, âgé de 76 ans, se trouve soudainement fatigué. Deux jours plus tard, se plaignant de douleurs à la jambe et présentant de la fièvre, son premier médecin, Guy-Crescent Fagon, l'ausculte et lui diagnostique une sciatique. Affaibli et alité pendant de nombreux jours, on amène au Roi quatre docteurs de la faculté de médecine de Paris pour une nouvelle consultation le 21 août. Des tâches noires sont apparues sur sa jambe gauche bandée. Le diagnostic reste le même... La médecine de 1715 n’étant pas celle d’aujourd’hui, il faut attendre trois jours de plus pour établir le bon diagnostic : c'est finalement son premier chirurgien, Georges Mareschal, qui décèle un sphacèle, soit une gangrène sénile causée par un caillot. Mais il est déjà trop tard. Louis XIV sait qu'il est condamné, après avoir évité la Faucheuse pendant de nombreuses années de son règne.

Le chef d’orchestre qu’il est encaisse la nouvelle tant bien que mal du fond de son lit. Il compte bien préparer les choses. Sa vie n’a été qu’une succession de rituels et de cérémonies. Sa mort en sera une également : il ne va rien laisser au hasard... mais ne s'attendait pas à une si lente agonie.

Récit des dernières semaines de l'homme qui propulsa la monarchie absolue de droit divin dans L'Heure H.