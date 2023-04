La mort de Jean Pierre Monseré : la grande tragédie du cyclisme belge

La jeunesse, la gloire et puis la mort. Telle est l’histoire de Jean Pierre Monseré. Son nom reste associé au plus terrible drame qu’a connu le cyclisme belge. Champion du monde à 22 ans, capable de battre Merckx, Jean Pierre Monseré était le nouvel espoir belge, la nouvelle étoile flamande capable de briller sur le cyclisme mondial.

Mais une voiture, présente sur la route d’une course de Kermesse en mars 1971 en a décidé autrement. Sa mort a suscité une intense émotion populaire et soulevé un débat sur la sécurité des cyclistes. En Flandre, Jean Pierre Monseré n’a pas été oublié, il hante encore les courses plus de 40 ans après sa mort.

Cette histoire reste profondément ancrée au nord du pays. A Roulers une stèle commémorative a été érigée. Plus de 40 années après les faits, l’émotion populaire suscitée par la mort de Jean Pierre Monseré ne cesse de surprendre. Cela confirme que le vélo est depuis longtemps un élément identitaire au nord du pays. Les stars actuelles et passées du cyclisme tiennent une place toujours particulière dans la mémoire collective.

L’histoire de Jean Pierre Monseré nous parle toujours aujourd’hui. Jean Pierre Monseré est mort à cause d’une voiture qui n’aurait pas dû se trouver là. La question de la protection des usagers faibles contre les autres usagers de la route n’était pas du tout posée en 1971, elle l’est beaucoup plus aujourd’hui. Mais à chaque accident en course ou à l’entraînement avec des véhicules, la question est reposée celle de la coexistence sur les mêmes routes entre voitures, camions et vélos.

Dans ce podcast, François Brabant, Rédacteur en chef de Wilfried, grand amateur de cyclisme, pratiquant le vélo au quotidien et coauteur du livre “Le siècle des coureurs" et Rodrigo Beenkens, journaliste RTBF.