La mort d’Elvis Presley : les éléments qui ont mené à sa descente aux enfers

Le 26 juin 1977, Elvis Presley, la plus grande star que la musique rock ait jamais connu, s’apprête à monter sur scène pour la dernière fois. Dans quelques semaines, le 16 août, le King sera mort, et cette disparition inattendue va définitivement forger sa légende.

Cela fait quelque temps que le public ne le comprend plus quand il chante. Et quand il parvient à se faire entendre, il oublie les textes ou enchaîne les fous rires devant la salle, incrédule.

Mais comment l’étoile du rock américain a-t-elle pu vivre une telle descente aux enfers ?

Des moments de grandeur et décadence du King, associant guerre ouverte avec son producteur, cocktail de barbituriques pour surmonter le trac et surmenage, retour dans l’Amérique puritaine et ségrégationniste pour comprendre les éléments qui menèrent Elvis Presley à sa disparition tragique.