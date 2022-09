La mort d'Elizabeth II ouvre une longue période de deuil pour les Britanniques

À quelques jours de la semaine de la mode londonienne, les organisateurs ont appelé leurs participants à rester sobre et oublier fêtes et autres cocktails pendant la période de deuil, même si l’événement est maintenu. La "très British" maison de prêt-à-porter de luxe Burberry a tout de même choisi d’annuler son défilé, comme le créateur Raf Simons.

Cheminots et postiers, dont le mouvement de grève face à l’inflation à plus de 10% au Royaume-Uni, la plus élevée du G7, se poursuit depuis des semaines, ont pour leur part annoncé qu’ils interrompaient les débrayages jusqu’à nouvel ordre.

Last but not least, ce deuil national est aussi l’occasion pour chaque Britannique de se rendre au château de Balmoral, à celui de Windsor ou au palais de Buckingham pour se recueillir. Les bouquets de fleurs et les mots adressés à la reine défunte s’accumulent désormais devant les grilles du palais de Buckingham dans un dernier hommage à The Queen.