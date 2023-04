La "morning routine 5-9" qui favorise bien-être et… productivité ?

Mais cette nouvelle routine en vogue nourrit aussi des frustrations chez celles et ceux qui se lèvent à la dernière minute, le temps d'avaler un café et de prendre une douche, pour se rendre au travail. Au point que certains se sentent désormais obligés de préciser que si ce mode de vie leur est bénéfique, il ne s'agit pas de dénigrer celles et ceux qui ne parviennent pas à se lever aux aurores.

Nombreux sont les professionnels de santé qui saluent la "morning routine 5-9" sur le réseau social chinois, sans omettre de préciser qu'il est important de respecter les besoins en sommeil de chacun. Et certaines personnes ne sont, contrairement aux idées reçues, pas forcément plus productives le matin.

Interrogée par The Independent, la psychologue Suzy Reading explique : "Certaines personnes ressentent naturellement une plus grande clarté mentale le matin tandis que d'autres se sentent plus actives plus tard dans la journée. Choisissez ce qui vous convient le mieux en tant qu'individu. Le plus important est de respecter et de satisfaire vos besoins en sommeil (pour les adultes, sept à neuf heures de sommeil par jour) et sacrifier nos besoins en sommeil ne nous servira pas à long terme".

Une autre problématique a été relevée par nombre d'utilisateurs du réseau social chinois : la glorification de la productivité. A une époque où la santé mentale des populations est mise à rude épreuve avec une hausse des troubles de l'anxiété, de la dépression et du burn-out, certains se demandent s'il est vraiment nécessaire d'adopter une routine destinée à être (toujours) plus productif et efficace. Reste à chacun de déterminer si ce mode de vie peut lui être bénéfique, sans chercher à atteindre des objectifs qui ne lui correspondent pas.