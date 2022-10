La montre remportée par Gaston Rahier au Dakar 1985 vendue aux enchères plus d’1 million d’euros

Une montre ayant appartenu au champion de moto liégeois Gaston Rahier vient d’être vendue aux enchères à plus d’un million d’euros à Paris. Ce qui rend cette montre si spéciale, ce n’est pas seulement son propriétaire mais surtout l’histoire qu’il y a derrière.

Vainqueur du Rallye Paris-Dakar en 1984 et 1985, Gaston Rahier avait à l’époque été récompensé pour son exploit par un présent tout à fait singulier : la montre Cartier 'Cheich', une montre rarissime tirée à 4 exemplaires - tous différents les uns des autres- et dont la valeur est aujourd’hui estimée entre 200 000 et 400 000 euros.

En 1983, le célèbre horloger avait en effet mis sur pied le "Défi Cartier" pour récompenser le premier pilote qui parviendrait à remporter le mythique rallye deux années de suite dans la même catégorie. Mission accomplie pour Rahier qui a donc ramené ce précieux sésame dans ses bagages au terme de l’édition 1985.

Cette montre est restée en possession du Sportif belge de l’année 1985 jusqu’à son décès et "traînait dans un tiroir" depuis lors. Sa famille a donc décidé de la mettre aux enchères après avoir été contactée par la multinationale Sotheby’s, spécialisée en vente d’œuvres d’art et de pièces de collection.

Et on peut dire que la montre du triple champion du monde de moto-cross (1975, 1976 et 1977) a eu du succès. Alliez le prestige de la marque, la rareté de l’exemplaire, l’esthétique particulière et le lien indissociable qui la lie à un évènement aussi prestigieux que le Dakar et vous obtiendrez une pièce unique pour une vente aux enchères qui dépasse le million.