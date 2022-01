La montgolfière, ce savoir-faire bien de chez nous

Les fabricants de montgolfières européens se comptent sur les dix doigts d’une main. Et comme on peut le découvrir dans ce reportage de TV Com, il n'en existe qu'un en Belgique. Il s'appelle Patrick Libert et fabrique des enveloppes de montgolfières depuis bientôt 40 ans. Ses modèles sont reconnus dans le monde entier et, chaque année, entre cinq et dix ballons sortent des murs de son atelier de Court-Saint-Etienne.

Patrick et son équipe ne fabriquent pas les nacelles ni les brûleurs, mais en assurent toutefois la maintenance. Et, comme une (toute petite) poignée d'entreprises spécialisées belges, Ballons Libert propose des cours de pilotage et des baptêmes de l’air.