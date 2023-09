"La Montagne" : une comédie décalée sur la création d’un spectacle au Centre culturel L’Envol

Pour le premier spectacle de sa nouvelle saison, L’Envol, le Centre culturel de Chièvres-Brugelette propose de découvrir le 27 septembre à 15h la pièce "Der Menschenfresser Berg – Ou La Montagne (Titre provisoire)".

Derrière ce long titre se cache un spectacle sur l’art de monter un spectacle. Drôle et décalé, "La Montagne" aborde avec humour et dérision le parcours magique mais parfois tumultueux de la création d’un spectacle. Car créer un spectacle n’est pas de tout repos et les nombreuses heures consacrées à sa conception ne sont jamais dévoilées au public alors qu'elles renferment un potentiel comique indéniable !

La compagnie Les Vrais Majors s’est donc lancé le défi d’adapter en direct un film sur une ascension épique en haute montagne, plongeant ainsi le public dans une mise véritable en abîme. Jouant sur deux temporalités différentes, "La Montagne", celle de la fiction qui est racontée et celle de la création qui se déroule devant les yeux des spectateurs, la pièce se veut être une expérience unique à vivre en famille, dès 5 ans.