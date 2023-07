La montagne en été, une tendance de plus en plus en vogue

Le changement climatique n’est plus une surprise pour personne, on sait qu’il est là et on le voit notamment dans les chiffres de l’été 2022 qui a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le service Copernicus.

Les vagues de chaleur se suivent (et se ressemblent malheureusement) et nos destinations habituelles de vacances (la France, le Sud) deviennent invivables en été, même près de la mer.

Si la montagne en été peut être un vrai refuge loin des canicules qui secouent les plaines françaises, elle n’est pas pour autant à l’abri du changement climatique. Loin de là ! L’effondrement d’une partie du glacier Marmolada dans les Dolomites nous le rappelle, tout comme le Mont Blanc qui devient de plus en plus dangereux à cause des températures trop élevées…

Et ne parlons même pas des saisons de ski (si parlons-en en fait). D’après Marie Cavitte, glaciologue à l’UCLouvain, le ski est "une activité qui est vouée à disparaître", en Europe en tout cas. Les stations sont donc sur la balle depuis plusieurs années pour s’adapter au changement et développer de nombreuses autres activités à proposer aux voyageurs : piste de luge "quatre saisons", arrêt total du ski au profit des balades en montagne, pistes éclairées à l’énergie solaire, … Les idées fusent et les investissements aussi, souligne l’office de tourisme du Val d’Isère.