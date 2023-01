La montagne au centre du Tour d’Espagne 2023

L’Angliru, le Tourmalet, Arinsal… Le parcours du Tour d’Espagne 2023, qui partira pour la deuxième fois de l’histoire de Barcelone le 26 août pour s’achever à Madrid le 17 septembre, sera rythmé par l’ascension de colosses des Pyrénées et des Asturies, ont révélé les organisateurs mardi soir.

Réputée pour ses pentes effroyables et ses arrivées explosives, la boucle espagnole proposera encore cette année une édition au relief marqué, avec notamment dix arrivées en altitude et la découverte de nombreux nouveaux cols, et traversera trois pays : l’Espagne, l’Andorre et la France.

"La montagne fait partie de l’ADN de la Vuelta et nous fera encore vibrer en 2023", a assuré Javier Guillén, le directeur de la Vuelta, lors de la présentation du tracé mardi au Palais de la musique catalane de Barcelone.

Après un contre-la-montre par équipes en guise de départ dans les rues de Barcelone et une deuxième étape qui s’achèvera aussi dans la capitale catalane, le peloton se mettra en danseuse dès la troisième étape, qui mènera les coureurs en Andorre avec une arrivée inédite à la station de ski d’Arinsal.

Après un retour par la Catalogne puis la région de Valence, le peloton retrouvera la montagne lors de la sixième étape, qui finira pour la deuxième fois de l’histoire du Tour d’Espagne au sommet du Javalambre.

Après une première journée de repos, la deuxième semaine commencera par un chrono individuel plat qui plaira aux spécialistes dans les rues de Valladolid, puis se dirigera vers les Pyrénées.