La monnaie locale bruxelloise "la Zinne" est disponible en version digitale

Une monnaie avec des valeurs

En tout cas, la vendeuse d’Ozfair soutient la démarche. "L’idée de la monnaie locale de promouvoir les commerces locaux est sympathique. Mais étonnamment, lorsqu’on a commencé à utiliser la Zinne, cela avait beaucoup plus de succès qu’aujourd’hui." Juste à côté, sa collègue Dominique rapporte la plainte de quelques clients : "Certains viennent me dire qu’ils aimeraient une monnaie alternative à l’Euro." Elles font toutes deux part d’un manque de visibilité de la Zinne. Dans le centre-ville, le gérant du concept store Manneke, Lawrence Louis-Charles, ne voit pas encore d’évolution avec la Zinne digitale : "J’ai un peu plus de Zinne dans ma caisse dernièrement, mais ce sont des billets physiques." Ce vendeur soutient l’idée que cela peut rassurer une clientèle aux considérations éthiques. "Tout ce qu’on essaye de vendre ici vient de producteurs locaux, et les bénéfices des ventes circulent au sein de la région."