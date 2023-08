La Monnaie lance son "Cassandra Festival – Raising Voices", à l’occasion de son lancement de saison

Pour célébrer le lancement de la saison et la création mondiale de Cassandra, La Monnaie organise, en collaboration avec d’autres institutions culturelles bruxelloises, le Cassandra Festival – Raising Voices, du 19 au 26 septembre prochain. Pendant une semaine, les participants pourront se laisser surprendre par un large éventail d’événements pour tous les publics et tous les âges.

Au programme de ce festival insolite : ateliers créatifs pour petits et grands, conférences, rencontres musicales et littéraires, visites guidées thématiques, et bien d’autres surprises. Par ce biais, La Monnaie ne sort pas seulement des murs du théâtre, mais participe également au débat social et politique, en donnant à la culture une voix qui peut être entendue.

Il faut dire que le premier opéra de Bernard Foccroulle, Cassandra (qui se donnera du 10 au 23 septembre) est d’une actualité criante. S’inspirant du mythe grec de Cassandre, fille du roi Priam, qui est frappée de la malédiction de prédire l’avenir et les catastrophes sans être crues de ses proches, l’opéra nous raconte l’histoire de Sandra, une climatologue qui tente d’éveiller les consciences au changement climatique et à l’imminente tragédie qui se profile.

Cette création mondiale est l’un des événements lyriques incontournables de cette rentrée et à cette occasion, La Monnaie proposera donc toutes une série d’ateliers, de conférences, de rencontres pluridisciplinaires. Parmi les événements, il y aura notamment des ateliers pour les enfants, intitulés "Un après-midi avec Cassandra", qui permettront aux enfants et à leurs parents de découvrir les coulisses de la création de l’opéra. Durant le festival, le Cinéma Galeries diffusera trois films qui présentent des liens thématiques forts avec Cassandra.

Retrouvez tout le programme du Cassandra Festival sur le site de La Monnaie.