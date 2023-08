La "momcation" : ces mères qui décident de partir seules en vacances.

Une enquête Ifop publiée l'année dernière a en effet révélé que les congés étaient loin de rimer avec un allègement de la charge mentale qui pèse sur les femmes. D'après le sondage, 54% des femmes interrogées disent s'occuper de préparer les repas sur leur lieu de vacances (contre 24% des hommes), 53% assument personnellement le ménage et l’entretien du lieu de villégiature (contre 15% des hommes) et 48% des Françaises se chargent seules du choix de l’hébergement (contre 26% des hommes).

Le sujet semble toutefois conscientisé par les femmes qui assurent une grande partie du boulot puisque 41% de ces dernières confient s'être déjà disputées avec leur partenaire parce que ce dernier ne s'impliquait pas assez. Certaines femmes vont même plus loin et décident de tout envoyer valser le temps d'un week-end ou de quelques semaines.

Une façon de prendre du repos loin de toutes les responsabilités familiales, qu'elles délèguent alors à leur conjoint.

Aux États-Unis, ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur porte un nom : la "momcation", mot-valise issu des termes "mom" ("maman") et "vacations" ("vacances"). Mais elle s'illustre aussi de l'autre côté de l'Atlantique, comme on peut le constater avec la montée du hashtag "momcation" sur les réseaux sociaux : près de 80.000 publications sur Instagram, plus de 14 000 vues sur TikTok... Sur les photos, des femmes sourient à pleines dents, qu'elles soient au bord de la piscine, cocktail à la main ou en train de se préparer pour une "soirée filles". Des clichés qui diffusent un parfum de liberté.