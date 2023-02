La Moldavie se dote d’un nouveau Premier ministre proeuropéen

Il doit maintenant recevoir la confiance du Parlement, un vote qui devrait se dérouler sans accrocs : le parti proeuropéen dispose du soutien de 63 députés sur 101 sièges.

M. Recean succède à Natalia Gavrilita qui avait remis dans la matinée sa démission, après un an et demi au pouvoir. "Il est temps pour moi de partir", a expliqué la responsable de 45 ans devant la presse, évoquant "un manque de soutien et de confiance dans le pays".

La Moldavie, qui doit compter avec des soldats russes sur son sol, dans la région séparatiste prorusse de Transnistrie, a déjà pointé à plusieurs reprises des "tentatives de déstabilisation" de la Russie. Cette démission intervient alors que la Moldavie a fait état du survol de son territoire par un missile de croisière russe, "une violation inacceptable" de l’espace aérien selon Chisinau.