La Moldavie accueille son "sommet du siècle", l’Europe affiche son unité face à Poutine

Les autorités moldaves voudraient en faire un tournant pour le pays : ce petit Etat, enclavé entre l’Ukraine et la Roumanie, longtemps englué dans des scandales de corruption et très impacté par la guerre en Ukraine, accueille, ce 1er juin, le plus grand événement diplomatique de son histoire.

Plus de 45 chefs d’Etats et de gouvernements se retrouvent au Château Mimi, une propriété viticole située à 30 km de la capitale Chisinau et à seulement 20 km de l’Ukraine dans le cadre de la deuxième édition de la Communauté politique européenne, un format lancé à Prague en octobre 2022 sur proposition du président français Emmanuel Macron, et qui vise à réunir l’ensemble des leaders de la grande Europe.

Une consécration pour l’équipe au pouvoir à Chisinau et notamment sa présidente Maia Sandu élue en 2020 sur un programme de lutte contre la corruption et de rapprochement avec l’Union européenne.

Outre les 27 membres de l'UE, l’ensemble des autres leaders européens, dont Volodymyr Zelensky, sont également être présents à cette réunion à laquelle seuls deux chefs d’Etats n’ont pas été conviés : Vladimir Poutine et son affidé le président bélarusse Alexandre Loukachenko.

"Je suis heureux d’être ici", a lancé le président ukrainien devant les caméras, avant de remercier le peuple moldave "d’avoir accueilli de nombreux réfugiés depuis le premier jour de la guerre"